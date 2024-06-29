Міністерство цифрової трансформації представило новий шанс для українців отримати фінансову підтримку для розвитку свого бізнесу. Через програму Experiment 1.01 доступні гранти до 5000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Курс "Experiment 1.01" призначений для підприємців зі своїм бізнесом, запущеним після 2022 року або для тих, хто тільки планує створити свій стартап. Після успішного завершення курсу, 20 учасників разом з менторами розроблять власні бізнес-проекти.

На заключному етапі будуть обрані п'ять переможців, які отримають гранти по 5000 доларів на розвиток своїх ідей.

Куратори курсу Олександр Трегуб та Олександр Іванов, співзасновники Projector Institute, під час курсу розглянуть такі теми, як:

побудова командної роботи;

пошук фінансування та інвестицій;

підтримка у генерації нових ідей;

фінансовий облік, бухгалтерія та податкове планування;

керування кризовими ситуаціями.

Курс відбудеться онлайн з 18 липня по 29 серпня 2024 року. Заявки приймаються до 14 липня.

"Не пропустіть можливість підняти свій бізнес на новий рівень. Experiment 1.01 реалізується Projector Institute та Projector Foundation з підтримкою Western NIS Enterprise Fund і за сприяння Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес", — додали у Мінцифри.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову