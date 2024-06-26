Мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя повідомили про підозру у справі про продаж землі за заниженою ціною.

За дорученням керівника САП, прокурор повідомив про підозру міському голові та голові районної ради на Закарпатті. Їх викрили у зловживанні службовим становищем з метою продажу земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га за заниженою вартістю.

Пресцентр САП повідомляє, що дії міського голови кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а голові райради інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, детективи НАБУ повідомили про підозру ще чотирьом особам:

колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 368-4 КК України;

двом засновникам компанії-оцінювачки за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368-4 КК України;

оцінювачу за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України.

За інформацією САП, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадуємо, що у рамках досудового розслідування встановлено, що міський голова забезпечив ухвалення рішення міськрадою про продаж ділянки в центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради. Для отримання "потрібної" експертної оцінки вартості ділянки власникам компанії-оцінювачки надали неправомірну вигоду. У результаті землю, ринкова вартість якої становить 84,6 млн грн, продали за 9,6 млн грн, що завдало територіальній громаді збитків на суму 74,9 млн грн.

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