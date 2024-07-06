Досвідчена господиня розповіла про важливі правила вирощування гортензій у горщику, щоб вони квітнули рясно і красиво.

Гортензію в горщиках багато хто вважає найкрасивішими квітами. Ця рослина дарує ніжні і різнокольорові суцвіття, які прикрашають сади і квартири.

Догляд за гортензією в домашніх умовах потребує особливої уваги. Ця рослина дуже вологолюбна і потребує поливу щоденного. Листя гортензії обприскують, але квіти не чіпають - інакше вони можуть зав’яти.

Також гортензія не любить спеку, тому з підвіконня її слід прибрати і поставити так, щоб пекучі промені сонця на неї не потрапляли.

При вирощуванні гортензії, як у горщику так і на відкритому грунті дуже важливо обрати правильний грунт.

«Обов'язково правильно посадіть - у торф з піском чи перлітом, якщо це макрофіли, або додайте торфу, якщо це волотисті або деревовидні», - поділилася порадою садівниця і авторка блогу «Фільварок Сад Душі».

За її словами, у горщику можна вирощувати всі гортензії:

«І волотисті, і деревовидні, і широколисті, і пильчаті. А деякі навіть дуже треба, тому що вони витримують у відкритому ґрунті не сильні морози».

При посадці гортензії у горщик необхідно враховувати, що вона буде меншою за розмірами ніж у відкритому ґрунті.

На зиму необхідно мати захищене місце для їх зберігання - найкраще це неопалюване приміщення, з вікнами чи без - неважливо.

«І обов'язково правильно посадіть - у торф з піском чи перлітом, якщо це макрофіли, або додайте торфу, якщо це волотисті або деревовидні», - порадила садівниця тим, хто хоче мати красиві гортензії.

Також садівниця радить обирати для гортензій великі горщики - не 5л, а 15, 20, 25л.

«Тоді вам не доведеться пересаджувати їх щороку і у великих горщиках легше підтримувати вологість ґрунту», - розповіла господиня.

Додамо, що гортензія може почати жовтіти. Це свідчить про те, що рослині потрібен азот, більше вологи або є ураження хлорозом.

Якщо гортензія почала засихати, це може свідчити про неправильний полив, відсутність підживлення або травмована коренева система.

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