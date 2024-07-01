У Чернівецькій області на території одного з ТЦК сталася суперечка між працівником та військовозобов'язаним.

У Чернівцях працівники ТЦК намагалися силою запхати чоловіка у бус. Те що сталося було знято на камеру перехожими. Інцидент активно обговорюють у Мережі. У Чернівецькому ТЦК прокоментували суперечку між працівником та військовозобов’язаним. Про це повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Так, у Чернівецькій області на території одного з ТЦК сталася суперечка між працівником та військовозобов'язаним. На кадрах видно, як людину примусили сісти у транспорт для відправлення до навчального центру.

Згідно з повідомленням ТЦК, під час відправки до навчального центру військовозобов'язаний, який був визнаний придатним до військової служби військово-лікарською комісією, намагався втекти від працівників ТЦК. Військовослужбовці ТЦК були змушені втрутитися та повернути громадянина до автобуса для відправки на базову військову підготовку.

"Нагадуємо, що в країні триває загальна мобілізація і конституційним обов’язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Водночас війська потребують підтримки та поповнення особовим складом. Закликаємо громадян гідно ставитися до виконання військового обов’язку, а не ухилятися від захисту Батьківщини", – зауважили у відомстві.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.