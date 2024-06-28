Через значний дефіцит електроенергії, спричинений масованими обстрілами енергетичних об'єктів та спекотним літом, українські енергетики змушені впроваджувати графіки погодинних відключень. Україна втратила понад 9 гігават потужностей, що еквівалентно піковому споживанню такої країни, як Нідерланди.

Про це заявила речниця "Укренерго" Марія Цатурян.

Вісім масованих комбінованих ракетних і дронових ударів спричинили значний дефіцит електроенергії.

Вона пояснили, що через суттєвий дефіцит електроенергії українські енергетики змушені впроваджувати графіки погодинних відключень. Це необхідний захід для збалансування різниці між виробленою електроенергією та її споживанням, яке постійно зростає влітку через активне використання охолоджувальних приладів. Ситуація важка і поки що залишається такою.

Уряд затвердив новий підхід до визначення лімітів споживання електроенергії, який застосовує диспетчерський центр "Укренерго". Весь обсяг дефіциту пропорційно розподіляється між усіма областями відповідно до рівня споживання. Граничний ліміт, який область не може перевищувати, допомагає підтримувати стабільність енергосистеми.

Атомна генерація завжди відігравала важливу роль в енергобалансі України, забезпечуючи до половини (а взимку й більше ніж половину) потреб у електроенергії. Це джерело залишається критично важливим як у мирний час, так і під час війни.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук раніше повідомляла, що восени ситуація з енергосистемою України може покращитися, якщо не буде нових обстрілів і електростанції завершать технічне обслуговування вчасно.

Джерело: OBOZ.UA.

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