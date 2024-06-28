Після початку повномасштабного вторгнення рф до України реформу відклали, але згодом ідею відновили, а закон нарешті було підписано.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, яким запровадять нові правила для громадського транспорту. Йдеться про законопроєкт №5705. Про те, що документ одержав підпис президента, свідчить картка на сайті парламенту.

Законопроєкт пройшов тривалий період розгляду. У першому читанні його ухвалили ще 26 січня 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення рф до України реформу відклали, але згодом ідею відновили. 6 червня 2024 року у Верховній Раді відбулося голосування в другому читанні, де 256 депутатів підтримали законопроєкт.

Так, було підписано закон, який прирівнює електронний квиток у міському електричному та автомобільному транспорті до паперового. Цей документ дозволяє використовувати е-квиток у громадському транспорті по всій країні.

Законопроєкт врегулював ще кілька ключових питань для запровадження е-квитка, зокрема:

створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду у міському пасажирському транспорті;

оплату проїзду за допомогою е-квитка для пільгових категорій населення (особи, які мають право на пільговий проїзд, оплачуватимуть його на загальних підставах, а потім отримуватимуть компенсацію від місцевої влади).

У ряді українських міст вже використовується електронна система оплати проїзду у громадському транспорті. Ухвалення цього законопроєкту забезпечить єдину систему цифровізації систем проїзду в міському транспорті по всій Україні.

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