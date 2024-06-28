Якщо подивитися на кількість мобілізованих, то можна сказати, що мобілізація дійсно провалена. Таку думку висловив ветеран АТО/ООС, заступник командира 3 ОШБР майор Родіон Кудряшов. Він також навів яскравий приклад проваленої та недолугої мобілізації в Україні, та звернувся до ухилянтів.

Військовий вважає, що масштабна мобілізація повинна була розпочатися не пізніше третього або максимум п’ятого місяця після початку повномасштабного вторгнення. Він також поділився, що після дев’яти років служби йому вперше надіслали повістку за адресою місця проживання на десятий рік війни.

"Я хочу, щоб ми подивилися на цю ситуацію з іншого ракурсу: врешті вона дійшла, тобто хоч якось військкомати почали працювати", – зауважив він.

Кудряшов закликав як військових, так і цивільних осіб розуміти, що мобілізація є взаємним процесом і не повинна зводитися до випадкових "вилучень" людей на вулицях ТЦК.

"Так не повинно бути. Цей імпульс має йти з обох боків. Люди теж повинні із розумінням ставитися до сьогоднішніх реалій, зокрема мобілізаційних процесів. Коли ці два напрямки йтимуть назустріч один одному, тоді ми матимемо кращий результат у мобілізації та взагалі на фронті", – каже заступник командира 3 ОШБР.

Родіон Кудряшов закликає карати ухилянтів, які відкрито закликають до зриву мобілізації. Без певних покарань ухилянти будуть не просто підіймати голову, а не відчувати відповідальності за свої дії та слова.

Він також підкреслив, що єдине, що може зупинити росіян - це активний спротив усіх громадян України.

"Прості речі, які зараз ухилянти не зрозуміють. Але, можливо, це спонукає до роздумів тих, хто нас прочитає. Будь-якому ухилянту, незалежно від його віку, потрібно усвідомити: ми сьогодні у війні з рф, яка на нас напала у 2014 році, приховуючи свій прапор та прикриваючи свою мотивацію політичними лозунгами. У 2022-му росіяни почали відверте широкомасштабне вторгнення і продовжують реалізовувати терористичні акти по всій країні – я маю на увазі обстріли цивільних об’єктів. Нам усім потрібно розуміти, що росія не зупиниться, поки не переломить український супротив", – підсумував Родіон Кудряшов.

Джерело: ЦензорНет.

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