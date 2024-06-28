Дефіцит електроенергії продовжує зростати. У той же самий час збільшується навантаження на українську енергосистему. Україна планує збільшити часи відключень електроенергії через очікуване пікове споживання електроенергії у липні-серпні. Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, через обстріли РФ енергетичної інфраструктури, ремонти енергоблоків АЕС та спекотну погоду навантаження на українську енергосистему зростають. Наприклад, у останній декаді червня значно збільшилися часи відключення електричної енергії. У ДТЕК попереджають, що це лише початок.

"Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас — липень і серпень. Причина — велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться", — зазначив він.

Варто також нагадати, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Роззосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему стійкішою до російських атак.

Він нагадав, що загалом внаслідок семи останніх російських атак на об'єкти енергетики Україна втратила близько 9 гігаватів генерувальних потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.

Джерело: РБК-України.

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