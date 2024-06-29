Сергій Іонушас, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, заявив, що військова поліція зможе зупиняти лише ті автомобілі, які належать військовим або Міністерству оборони.

19 червня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №6569-д, який передбачає створення військової поліції в Україні. Раніше його розгляд був зупинений через сильний суспільний резонанс і різні думки серед населення та влади. Про це Іонушас розповів під час телемарафону, виступаючи як голова комітету з правоохоронної діяльності та член фракції "Слуга народу".

За словами Іонушаса, повноваження військової поліції будуть поширюватися виключно на військовослужбовців Збройних сил України та резервістів, які перебувають на зборах. Цивільні особи не підпадають під юрисдикцію військової поліції. Іонушас також спростував поширений міф про те, що військова поліція матиме повноваження щодо військовозобов'язаних. Він наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Особа, яка не підписала контракт, є цивільною", — підкреслив голова комітету.

Функції військової поліції включатимуть:

Запобігання, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Проведення розслідувань у справах про адміністративні правопорушення, які належать до компетенції військової поліції, зокрема питання дисципліни в ЗСУ.

Іонушас також зазначив, що військова поліція матиме право зупиняти лише автомобілі, які належать військовим або Міністерству оборони. Планується, що нова структура буде створена на базі вже існуючої військової служби правопорядку у Збройних силах України.

"Ми трохи змінюємо статус і надаємо військовій службі правопорядку нові функції, фактично перетворюючи її на військову поліцію", — пояснив Іонушас.

Він також додав, що повноваження військової поліції поширюватимуться на представників ТЦК і СП.

Остаточне ухвалення законопроєкту №6569-д про створення військової поліції у другому читанні очікується наприкінці липня 2024 року.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову