В Івано-Франківському ТЦК та СП визнали, що разом з поліцією затримали чоловіка призовного віку та пояснили причину.

В Івано-Франківську перехожі зняли на відео неприємну ситуацію з цивільним та працівниками ТЦК. На відео, яке з’явилося у соцмережах 26 червня, видно, як чоловіка силою запихають в авто поліції. Він кричить про допомогу, а поруч стоять люди з дитиною, які не втручаються у конфлікт.

В Івано-Франківському ТЦК та СП прокоментували скандальне відео та розповіли, що сталося.

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував ситуацію, що сталася на вулицях міста, де чоловіка затримали примусово.

Також в Івано-Франківському ТЦК та СП зазначили, що разом з поліцією затримали чоловіка призовного віку, бо він не надав їм для перевірки військово-облікові документи. За поясненням ТЦК, після оновлення інформації і вручення повістки його відпустили.

"Після того військовослужбовці ТЦК запросили особу у салон поліцейської автівки аби проїхати у ТЦК та СП для встановлення даних особи. У цей час повз проходили перехожі. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вони почали знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт", – пояснили в центрі комплектування та соціальної підтримки.

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