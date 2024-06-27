Мер Мукачева Андрій Балога є підозрюваним у тому, що він сприяв ухваленню на сесії міськради рішення про продаж ділянки за значно заниженою ціною.

Слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов задовольнив клопотання прокурора та обрав меру Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою заставою. Подробиці повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурор САП запропонував встановити заставу у розмірі 50 млн грн для Балоги. При цьому суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Заходи запобіжного характеру будуть діяти до 26 серпня 2024 року. Згідно з вимогами, які накладаються на нього в разі внесення застави, Андрій Балога зобов'язаний буде не залишати Мукачево без дозволу, утримуватися від контактів зі свідками та іншими підозрюваними, здати свій закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Пізніше журналіст Глагола повідомив, що мер Мукачева сплатив 30 мільйонів гривень, визначених судом під час обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що мер Мукачева Андрій Балога є підозрюваним у тому, що він сприяв ухваленню на сесії міськради рішення про продаж ділянки за значно заниженою ціною, майже в 9 разів менше, ніж її ринкова вартість, фірмі, якою фактично керує голова райради і колишній нардеп Михайло Ланьо.

Ця земля, оцінена на ринку у 84,6 млн грн, була продана лише за 9,6 млн грн, що призвело до збитків громади на суму 74,9 млн грн. Крім Балоги, підозрюваними є голова Мукачевської райради Ланьо та ще чотири особи.

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