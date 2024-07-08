Шевченківський районний суд міста Львова оштрафував місцевого жителя, котрий без відповідного дозволу носив військову форму Збройних Сил України на вулиці. Йому присудили штраф у розмірі 2550 гривень та постановили конфіскувати форму на користь держави.

Згідно з постановою, опублікованою в судовому реєстрі, Ярослав Фецяк у березні 2024 року носив військову форму ЗСУ на вулиці Квітки Цісик у районі Замарстинів. Чоловік є цивільним і не має відношення до військової служби. Поліція склала протокол про адміністративне порушення за фактом незаконного носіння військової форми. На судове засідання Фецяк не з’явився.

ТЦК

Відомо, що це не перший випадок порушення з боку Ярослава Фецяка. У січні 2024 року він також був притягнутий до відповідальності за носіння військової форми без дозволу, проте тоді суд обмежився усним попередженням. Крім цього, в березні 2024 року Фецяк порушував громадський порядок на проспекті Свободи в центрі Львова, виражаючись нецензурно.

ТЦК

Справу про незаконне носіння військової форми розглядала суддя Ірина Зима, яка призначила штраф у розмірі 2550 гривень і конфіскацію форми. Крім того, львів’янин зобов’язаний сплатити 605 гривень судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

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