Шевченківський районний суд міста Львова оштрафував місцевого жителя, котрий без відповідного дозволу носив військову форму Збройних Сил України на вулиці. Йому присудили штраф у розмірі 2550 гривень та постановили конфіскувати форму на користь держави.

Згідно з постановою, опублікованою в судовому реєстрі, Ярослав Фецяк у березні 2024 року носив військову форму ЗСУ на вулиці Квітки Цісик у районі Замарстинів. Чоловік є цивільним і не має відношення до військової служби. Поліція склала протокол про адміністративне порушення за фактом незаконного носіння військової форми. На судове засідання Фецяк не з’явився.

Відомо, що це не перший випадок порушення з боку Ярослава Фецяка. У січні 2024 року він також був притягнутий до відповідальності за носіння військової форми без дозволу, проте тоді суд обмежився усним попередженням. Крім цього, в березні 2024 року Фецяк порушував громадський порядок на проспекті Свободи в центрі Львова, виражаючись нецензурно.

Справу про незаконне носіння військової форми розглядала суддя Ірина Зима, яка призначила штраф у розмірі 2550 гривень і конфіскацію форми. Крім того, львів’янин зобов’язаний сплатити 605 гривень судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

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