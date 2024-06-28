Згідно з новим пунктом 21, внесеним Законом України від 28 квітня 2024 року № 3674-IX, виплату пенсії може бути припинено.

В Україні надаються різні типи пенсій: за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника та за вислугу років. При необхідності пенсії можуть бути скасовані згідно з рішенням місцевих органів Пенсійного фонду або судовим рішенням. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Кожен з типів пенсій має встановлений законом термін призначення:

Пенсія за віком призначається на необмежений термін.

Пенсія по інвалідності виплачується протягом періоду, поки особі встановлена інвалідність.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника надається на весь період, коли утриманець вважається непрацездатним.

Пенсія за вислугу років надається на необмежений термін і виплачується при звільненні з роботи, що дає право на таку пенсію.

У разі завершення встановленого терміну або невиконання умови, що призначається пенсію, виплата цієї пенсії припиняється.

Стаття 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" встановлює випадки, коли виплата пенсії може бути припинена за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду.

Зокрема, згідно з новим пунктом 21, внесеним Законом України від 28 квітня 2024 року № 3674-IX, виплата пенсії може бути припинена за заявою самого пенсіонера, який проживає тимчасово за кордоном. Ця норма набула чинності з 23 червня 2024 року.

Останні новини України:

Нагадаємо, виплати для пенсіонерів з недостатнім стажем, готуються важливі зміни.

Як писала Politeka, зростання нових пенсій штучно пригальмовують.

Також Politeka повідомляла, розмір пенсії можна збільшити більш ніж на 50%.