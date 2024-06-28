Голова Комітету Верховної Ради з питань податків та фінансів Данило Гетьманцев розповів про деталі.

Державна податкова служба України незабаром отримає інформацію про стан банківських рахунків українських резидентів за кордоном, а також інші фінансові дані. Про це повідомили у ДПС.

Раніше в податковій повідомляли, що Глобальний форум Організації економічного співробітництва та розвитку підтвердив успішне пройдення ДПС оцінки прозорості і обміну інформацією для податкових цілей.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податків і фінансів Данило Гетманцев зазначив, що найближчим часом це забезпечить податкову новими технологічними інструментами. Також це дозволить розпочати автоматичний обмін даними, визнаючи Україну надійним партнером.

"Це означає що у ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого", - сказав він.

У Державній податковій службі зазначають, що оцінка ДПС з боку ОЕСР проходила у кілька етапів, починаючи з 2019 року. Завершальний етап відбувся з 11 по 14 грудня 2023 року.

Особливу увагу приділяли процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управлінню ризиками, контролю доступу, а також підходам до забезпечення кібербезпеки.

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