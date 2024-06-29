Українці, які проживають на деяких прифронтових територіях, не будуть стикатися з відключеннями електроенергії, незважаючи на загальну ситуацію в енергетичному секторі країни. Це рішення ухвалене через важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю, яку створюють обстріли.

Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький. Він повідомив, що уряд наразі розробляє нові підходи до регулювання відключень електроенергії для прифронтових регіонів.

"Зважаючи на важку гуманітарну ситуацію та небезпеку для життя через обстріли, планується визначити зону, близьку до лінії фронту, де відключення більше не будуть застосовуватися", – підкреслив Кудрицький.

Він також зазначив, що це рішення може бути ухвалене найближчим часом. "Ми очікуємо, що вже в найближчі дні будуть визначені конкретні райони, де більше не відключатимуть електрику", – додав він.

Як відбуватимуться відключення електроенергії

За новими правилами, кожен регіон України має розділити споживачів на шість груп, з приблизно однаковим рівнем споживання. "Укренерго" надає команди щодо відключення однієї, двох або трьох груп, залежно від поточної ситуації з навантаженням на енергосистему. Це забезпечує справедливий розподіл часу без електроенергії серед регіонів, за умови відсутності аварійних ситуацій.

"На першому рівні забезпечується справедливий розподіл обмежень між регіонами. Раніше цього року відключення не враховували обсяги критичної інфраструктури. Але зараз система була оновлена, і ми маємо більш справедливий підхід", – пояснив Сергій Коваленко, генеральний директор енергетичної компанії Yasno.

На другому рівні відповідальність за справедливість покладається на місцевих операторів розподілу. Вони отримують команди на відключення груп і мають дотримуватися графіків. Однак іноді виникають труднощі, такі як несправності автоматичних систем або обладнання, що не пристосоване до таких режимів роботи. Це ускладнює процес балансування всередині груп, коли споживання електроенергії різко коливається.

"Це нинішній стан системи. Ми аналізуємо ефективність роботи різних гравців ринку і намагаємось поліпшити умови для наших клієнтів", – підсумував Коваленко.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову