В Одесі затримано групу блогерів, які намагалися перешкодити мобілізаційному процесу, передаючи дані про місця розташування працівників ТЦК до Telegram-каналів, пов'язаних з ФСБ.

Зловмисники також передавали координати блокпостів і маршрути пересування мобільних груп військових комісаріатів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що блогери вели провокаційні стрими та поширювали фейкову інформацію про українських військових і представників ТЦК. За даними СБУ, російські окупанти могли використовувати ці дані для планування повітряних ударів по місцях дислокації українських військових. Завдяки діям СБУ вдалося зірвати плани ворога та затримати сімох осіб, причетних до цього.

Серед затриманих — одеське подружжя, яке передавало інформацію про локації ЗСУ до проросійського Telegram-каналу з аудиторією понад 200 тисяч користувачів. Як повідомили у СБУ, цей канал адмініструється представниками ФСБ, які збирають дані про місця розташування та пересування українських військових. Крім подружжя, затримано ще одного одесита, який також передавав дані до цього Telegram-каналу. Також серед затриманих виявилися четверо мешканців Одеси, які намагалися зірвати мобілізацію через публікації у спеціалізованих групах та чат-ботах популярних месенджерів.

Одним із затриманих виявився адміністратор регіонального Telegram-каналу з аудиторією у 15 тисяч осіб. Він публікував актуальну інформацію про локації військових ТЦК та закликав своїх підписників до підривної діяльності на користь Росії.

Після затримання зловмисників СБУ вжила заходів для захисту місць базування та пересування українських військових. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яка використовувалася для злочинної діяльності. Слідчі СБУ оголосили підозри затриманим за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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