Важлива астрономічна подія, що відбулася днями, вплине на події у життя усіх людей, але деяким знакам Зодіаку не пощастить найбільше.

Чорний місяць (Ліліт) зайшов у Терези, активувавши різні сектори впливу на знаки зодіаку.

«Ліліт - це наші підсвідомі страхи, спокуси, бажання», - пояснила астрологиня і авторка Телеграм-каналу з прогнозами Scorpio.

Також астрологиня розповіла, як ця подія вплине на людей, народжених під знаком Овен.

«Підозри у стосунках, виявлення різних неприємних ситуацій, переписок. Але це більше схоже на ваші власні підозри, а не справжні ситуації», - розповіла експертка з прогнозів, додавши, що це може бути не лише сфера особистого партнерства, а й у бізнесі, у комунікаціях з друзями.

Проблеми чекають на Тельців. Стосуватимуться вони побутових і повсякденних речей, з документами.

«Може виходити з ладу те, на що розраховуєте», - попередила астрологиня.

На Близнюків чекають випробовування на нові враження, а на раків питання, що пов’язані з родичами, Батьківщиною.

«Тригерні точки, випадки в місці вашого народження. Щось, пов'язане з Домом. І це йде як випробування для прийняття наступних рішень. Так, наприклад, можуть виникнути питання "продавати чи не продавати нерухомість", - каже астролог.

Важко буде Левам – на них чекають плітки, звинувачення, хейт в мережах, непорозуміння з близькими.

«Як випробування для вас - наскільки ви готові йти до своїх цілей», - каже експерт.

У людей, народжених під знаком Діва виникнуть фінансові питання.

«Можуть десь зависати гроші, десь неправильно розрахувалися, борги можуть не віддавати, проблеми з кредитами тощо. Зриви домовленостей щодо фінансів», - попередила астрологиня.

Перед Терезами постануть питання самооцінки.

На Скорпіонів також чекають випробовування.

«Можливі спокуси стосовно містики, можливо, звернення до "нетрадиційних" експертів. Тому, будь ласка, не налягайте на якісь темні сили, обряди, ритуали, містику, бо буде схиляти до цього. Скорпіон у 12 Домі з Ліліт - це дуже гримуча суміш, це навіть важко пояснити, це треба бачити. Не піддавайтесь на усі ці містичні спокуси, навіть, якщо вони здаються на перший погляд безневинними. Для вас це може обернутися важким рівнем порушення комунікації з собою. Також можуть бути ситуації, пов'язані з внутрішніми страхами, які вам доведеться вирішувати», - попередила астролог, звернувшись до людей, народжених під цим знаком.

У Стрільців можливе виникнення внутрішніх конфліктів, порівняння з іншими.

Водолеїв астрологиня попереджає про сутички, суперечки, конфлікти з іноземцями, з іноземними культурами, контрактами, договорами, спілкуванням. Спілкування з-за кордону, або онлайн.

«Обережно до знайомств в інтернеті - для вас це просто маст хев від Ліліт, може дати якийсь розвод, махінації, маніпуляції, шахрайство саме через інтернет», - каже експертка.

А от на Риб чекає оплата рахунків.

«Може прийти рахунок, про який ви благополучно забули, або кудись потрібна буде велика сума коштів. Хтось може попросити вас про допомогу. Це усе буде випробовувати вас на вашу фінансову стійкість, ваші особисті кордони», - каже астролог.

За словами авторки каналу Scorpio, це також етап кризи, особливо у справах фінансових найближчі 9 місяців.

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