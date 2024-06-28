Важное астрономическое событие, произошедшее на днях, повлияет на события в жизни всех людей, но некоторым знакам Зодиака не повезет больше всего.

Черный месяц (Лилит) вошел в Весы, активировав разные секторы влияния на знаки зодиака.

«Лилит – это наши подсознательные страхи, соблазны, желания», – объяснила астролог и автор Телеграмм-канала с прогнозами Scorpio.

Также астролог рассказала, как это событие окажет влияние на людей, рожденных под знаком Овен.

«Подозрения в отношениях, выявление различных неприятных ситуаций, переписок. Но это больше похоже на ваши подозрения, а не настоящие ситуации», - рассказала эксперт по прогнозам, добавив, что это может быть не только сфера личного партнерства, но и в бизнесе, в коммуникациях с друзьями.

Проблемы ждут Тельцов. Будут касаться они бытовых и обыденных вещей, с документами.

«Может выходить из строя то, на что рассчитываете», – предупредила астролог.

Близнецов ждут испытания на новые впечатления, а раков вопросы, связанные с родственниками, Родиной.

«Триггерные точки, случаи в месте вашего рождения. Что-то связанное с Домом. И это идет как испытание для принятия последующих решений. Так, например, могут возникнуть вопросы "продавать или не продавать недвижимость", – говорит астролог.

Трудно будет Львам – их ждут сплетни, обвинения, хейт в сетях, недоразумения с близкими.

«Как испытание для вас – насколько вы готовы идти к своим целям», – говорит эксперт.

У людей, рожденных под знаком Дева возникнут финансовые вопросы.

«Могут где-то зависать деньги, где неправильно рассчитались, долги могут не отдавать, проблемы с кредитами и т.д. Срывы договоренностей по финансам», - предупредила астрологиня.

Перед Весами встанут вопросы самооценки.

Скорпионов также ждут испытания.

«Возможны соблазны относительно мистики, возможно, обращение к "нетрадиционным" экспертам. Поэтому, пожалуйста, не налегайте на какие-нибудь темные силы, обряды, ритуалы, мистику, потому что будет склонять к этому. Скорпион в 12 Доме с Лилитом – это очень гремучая смесь, это даже трудно объяснить, это надо видеть. Не поддавайтесь всем этим мистическим искушениям, даже если они кажутся на первый взгляд невинными. Для вас это может обернуться тяжелым уровнем нарушения коммуникации с собой. Также могут быть ситуации, связанные с внутренними страхами, которые вам придется разрешать», - предупредила астролог, обратившись к людям, рожденным под этим знаком.

У Стрельцов возможно возникновение внутренних конфликтов, сравнение себя с другими.

Водолеев астролог предупреждает о стычках, спорах, конфликтах с иностранцами, с иностранными культурами, контрактами, договорами, общением. Общение из-за границы или онлайн.

«Осторожно к знакомствам в интернете – для вас это просто маст хэв от Лилит, может дать какой-то развод, махинации, манипуляции, мошенничество именно через интернет», – говорит эксперт.

А вот Рыбам предстоит оплата счетов.

«Может прийти счет, о котором вы благополучно забыли или куда-то потребуется большая сумма средств. Кто-то может попросить вас о помощи. Это все будет испытывать вас на вашу финансовую устойчивость, ваши личные границы», – говорит астролог.

По словам автора канала Scorpio, это также этап кризиса, особенно по финансовым делам ближайшие 9 месяцев.

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