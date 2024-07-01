Українцям, які проживають в Польщі, розповіли, як зміняться доходи з 1 липня.

З 1 липня 2024 року у Польщі планується підвищення мінімальної заробітної плати. Це призведе до збільшення доходів українських біженців, які працюють офіційно.

Про це повідомляє Mostmedia.io.

Як зміниться "мінімалка" з 1 липня?

Очікується, що з наступного місяця мінімальна заробітна плата в Польщі збільшиться на 1,4%. Таким чином, гарантований державою мінімальний дохід зросте до 4,3 тисяч злотих (до оподаткування). Мінімальна годинна ставка для роботи за цивільно-правовими договорами збільшиться до 28,1 злотих.

Згідно з польським законодавством, наступне підвищення заплановано на 1 січня 2025 року. Очікується, що мінімальна заробітна плата зросте ще на 7,6%, досягнувши 4626 злотих брутто. Мінімальна годинна ставка також збільшиться до 30,2 злотих.

Хоча польський уряд щороку підвищує рівень мінімальної зарплати, темпи зростання будуть знижуватись після значного підвищення на початку цього року, коли у січні мінімальна заробітна плата зросла одразу на 17,8%.

Скільки заробляють українці у Польщі?

Згідно з останнім дослідженням, опублікованим PAP, більш ніж половина опитаних українських біженців отримують зарплати, які наближаються до мінімального рівня. Більшість з них заробляють не більше 5 тисяч злотих на місяць, що у перерахунку становить трохи більше 48,3 тисяч гривень. Опитані повідомляють, що змушені економити, жити скромно і користуватися пільгами.

Українці витрачають в середньому не більше 1 тисячі злотих на місяць (близько 9,6 тисяч гривень). При цьому 48% біженців витрачають менше 500 злотих (приблизно 4,83 тисяч гривень) на місяць.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову