В українських університетах дані про відрахованих студентів передаватимуть до Територіальних центрів комплектування.

В українських університетах дані про відрахованих студентів передаватимуть до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Це рішення було озвучене Волинською обласною військовою адміністрацією. Основна мета цієї ініціативи – запобігти використанню навчання у вищих навчальних закладах для ухилення від мобілізації.

Як повідомляє "РБК-Україна", інформацію про відрахованих студентів передаватимуть до ТЦК. Це підтвердили в Луцькому національному технічному університеті, де зазначили, що під час воєнного стану вони виконують усі передбачені законом обов'язки щодо взаємодії з ТЦК. Заклади вищої освіти діють відповідно до нормативно-правових актів, включаючи Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Стаття 38 цього закону зобов’язує заклади освіти дотримуватися правил військового обліку. Вони повинні інформувати ТЦК про прийняття на навчання та відрахування призовників, військовозобов’язаних і резервістів, а також забезпечувати їх своєчасне прибуття на виклик.

Юристка Ірина Ан пояснила, що відповідно до статті 14 Закону України "Про захист персональних даних", передача особистих даних можлива або за згодою суб'єкта, або у випадках, передбачених законодавством, якщо це необхідно для національної безпеки, економічного добробуту чи прав людини.

Частина 1 статті 7 Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачає, що до реєстру вносяться відомості про освіту та спеціальність, а також форма навчання здобувачів освіти різних рівнів.

Юристка наголосила, що передача персональних даних про освіту та спеціальність може здійснюватися виключно Міністерством освіти і науки України через електронну взаємодію. Ректори вищих навчальних закладів не мають права передавати персональні дані відрахованих студентів без знеособлення або без їхньої згоди.

У разі порушення конфіденційності персональних даних, особа має право подати скаргу до Уповноваженого з прав людини або до суду для відшкодування збитків, спричинених розголошенням.

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