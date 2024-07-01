Екскерівника Територіального центру компклектування звинуватили в залученні військових для ремонту свого будинку.

Колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) звинуватили у залученні військових для ремонту свого будинку, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Слідчі ДБР встановили, що в 2023 році посадовець використовував військовослужбовців з районних військкоматів для проведення ремонтних робіт у своєму приватному будинку. Як повідомляється, він наказував військовим виконувати ремонт під виглядом відрядження, що дозволяло їм залишатися на службі зі збереженням повного грошового забезпечення. "Посадовець підписував накази про відрядження і документи для безпідставних нарахувань та виплат", — йдеться у повідомленні ДБР.

За даними слідства, з лютого по липень 2023 року троє військовослужбовців із запорізьких військкоматів, замість виконання службових обов’язків, ремонтували будинок підозрюваного. За цей період їм було виплачено 266,4 тисячі гривень.

Колишнього посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем і пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 364 ККУ, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 ККУ). Також звинувачення в ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409 ККУ) висунули трьом працівникам військкоматів.

У разі визнання вини, колишньому начальнику загрожує до трьох років ув’язнення, а військовослужбовцям — до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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