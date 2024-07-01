Місячний фонд оплати праці помічників народних депутатів зросте з 88 тисяч гривень до 132 тисяч гривень.

Зарплати помічників народних депутатів збільшать з 88 тисяч грн до 132 тисяч грн, згідно з проєктом постанови.

Проєкт постанови обґрунтовується необхідністю забезпечення стабільності системи супроводу законотворчого процесу. Наявний фонд оплати праці, на думку ініціаторів, не дозволяє утримувати кваліфікований персонал, що ускладнює роботу народних депутатів.

"Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України", — йдеться у документі.

Пропонується збільшити місячний фонд оплати праці помічників-консультантів до 132 тисяч гривень з 1 липня 2024 року. Новий розмір фонду буде встановлено у вигляді 43,8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 1 січня 2024 року), що значно перевищує поточний показник в 29,2 прожиткових мінімумів.

Зазначається, що реалізація цієї ініціативи не потребуватиме додаткових фінансових та матеріальних витрат з державного бюджету України. Це означає, що кошти для збільшення фонду будуть знайдені у межах поточного бюджету Верховної Ради.

Українці в коментарях до такої новини уже встигли висловити свої думки:

"Справедливо! Народу мають піднімати тарифи кожного дня, обкладати штрафами та податками, а влада має тільки красти та збільшувати собі виплати! Повертайте вже статус кріпаків для нас";

"Радий за них. Їм так важко зараз, вони ж бідні страждають дуже";

"А за світло треба більше платити, бо грошей на відновлення немає";

"Помічник нардепа буде отримувати більше ніж військовий";

"А населенню піднімають тарифи на все, і населення донатить зі своїх копійок на ЗСУ".

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