Личаківський райсуд Львова ухвалив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 242 тисяч гривень для стрільця відділення охорони військової частини, якого підозрюють у привласненні чужого майна. За матеріалами справи, військовий викрав мінеральну воду «Моршинська» на суму майже 171 тисячу гривень, яка була призначена як гуманітарна допомога для військових.

Згідно з судовою ухвалою, опублікованою в судовому реєстрі, підозрюваний, уродженець села Нова Чортория на Житомирщині, з березня 2022 року працює стрільцем відділення охорони однієї з військових частин Львова. Держбюро розслідувань вважає, що він змовився з іншими працівниками частини та неодноразово привласнював благодійну допомогу. Сума збитків склала 170,8 тисяч гривень.

Варто зазначити, що ринкова ціна мінеральної води «Моршинська» об'ємом 0,5 літра починається приблизно від 15 гривень за пляшку, а за літрову пляшку — від 19 гривень. Бутель води об'ємом 18,9 літра коштує близько 210 гривень. Таким чином, охоронець міг привласнити понад 11 тисяч півлітрових пляшок, майже 9 тисяч літрових пляшок або понад 800 бутлів води.

Благодійну допомогу військовим передавало ТОВ «Ідс аква сервіс», одним зі співвласників якого є підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман. За даними аналітичного порталу YouControl, компанія зареєстрована з 2018 року в Моршині та займається неспеціалізованою торгівлею продуктами, напоями та тютюновими виробами. Керівником компанії є Олена Трубіхіна. ТОВ «Ідс аква сервіс» належить офшорним кіпрським компаніям «Індустріальні та дистрибуційні системи» (99%) та «Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"» (1%).

Підозру військовому вручили 17 червня 2024 року за ч. 4 ст. 191 ККУ, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Під час судових засідань підозрюваний не заперечував свою провину, але просив обрати менш суворий запобіжний захід, оскільки сума застави була надто великою. Однак суддя Григорій Жовнір ухвалив рішення про тримання під вартою до 18 серпня 2024 року з можливістю внесення застави.

Військовому висунули підозру та обрали запобіжний захід у межах кримінального провадження, яке стосується справи про незаконне збагачення 52-річного директора львівського КЕВ Анатолія Нанівського. Посадовця підозрюють у хабарництві від постачальників товарів для військових частин. Слідчі вважають, що за хабарі донька Нанівського Вероніка у 2022 році придбала квартиру площею 100 м² у новобудові на вулиці Лінкольна у Львові. Суд наклав арешт на це помешкання.

Також слідчі ДБР вважають, що Нанівський використовує свого родича Романа Рудніцького, який є військовим. Нанівський міг оформити на нього частину майна, придбаного на нелегальні доходи. У матеріалах справи зазначено, що у червні 2023 року донька Нанівського уклала з Рудніцьким іпотечний договір, нібито позичивши йому 100 тисяч доларів. Предметом іпотеки став будинок площею 178,1 м² та ділянка площею 0,1 га в Брюховичах. На Рудніцького також оформили автомобіль BMW X3.

В інтерв’ю журналістам NGL.media Анатолій Нанівський заявив, що вперше чує про кримінальну справу щодо нього, зазначивши, що його донька не може мати 100 тисяч доларів, а Рудніцький не є його близьким родичем чи другом.

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