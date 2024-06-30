Він власноруч виготовляв вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем та Кам'янкою.

У Сумській області прокуратура розглядає справу місцевого мешканця, який виготовляв зброю для захисту свого села на початку повномасштабного вторгнення. Чоловіка звинувачують у незаконному виготовленні зброї. На ситуацію відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що чоловік діяв у межах закону.

Згідно з даними слідства, мешканець села Кам’янка на Сумщині, Віталій Куколь, незаконно виготовляв вибухівку та стрілецьку зброю. У залі суду Куколь заявив, що робив це з метою підготовки до нападу росіян на початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, він власноруч виготовляв вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою. Крім того, він допомагав людям рятуватися від окупації та співпрацював із 93-ю ОМБ «Холодний Яр». Сам Віталій Куколь не визнав своєї провини у суді.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на справу Віталія Куколя, зазначивши, що чоловік виготовляв зброю для захисту себе та своїх односельців. На думку омбудсмена, Віталій Куколь діяв у межах закону.

«Відповідно до ст. 17 Конституції України "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу". Тож чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних. Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти», – повідомив Дмитро Лубінець.

Наступне судове засідання призначили на 22 серпня. Якщо прокуратура доведе його провину, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.