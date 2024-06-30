Згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", частина пенсіонерів може вийти раніше на пенсію.

Окремі групи пенсіонерів в Україні можуть скоротити робочий вік для заслуженого відпочинку. Серед них є учасники бойових дій, які можуть вийти на пенсію у віці 55 або 50 років, залежно від статі.

Як передає Головне управління ПФУ в Донецькій області, згідно зі законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", частина пенсіонерів може вийти раніше на пенсію.

Так, чоловіки можуть вийти на пенсію у віці 55 років, якщо вони мають страховий стаж не менше 25 років, а жінки можуть зробити це у віці 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років.

Розмір пенсійних виплат залежить від тривалості страхового стажу та середньомісячного заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. У цих випадках такі особи також можуть отримувати доплати до пенсійних виплат.

Учасникам бойових дій нараховується додаткове фінансове забезпечення, включаючи підвищення пенсійного платежу на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Вони також отримують цільову грошову допомогу для проживання у розмірі 40 гривень, а також щомісячну державну адресну допомогу до пенсії, якщо загальний розмір пенсійних виплат, враховуючи всі надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільові допомоги, індексаційні суми та інші доплати, встановлені законодавством, не досягає 4958 гривень на місяць.

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