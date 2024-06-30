Ще у минулому році НКРЕКП винесло рішення про збільшення вартості послуг водопостачання та водовідведення.

Уже наступного місяця українцям прийдуть платіжки за комунальні послуги. Серед них будуть і нові суми за електроенергію. Також частину українців чекають нові ціни за воду. Зокрема, у деяких мфстах мешканці можуть зіткнутися з підвищенням вартості водопостачання.

У деяких невеликих містах України з липня може відбутися підвищення вартості водопостачання. Місцеві владні органи отримали повноваження встановлювати тарифи на цю важливу послугу, що призвело до значного зростання цін. У деяких містах спостерігається підвищення тарифів на 40%.

Проте НКРЕКП запровадила заборону на підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у великих містах. Це рішення було прийнято після того, як у квітні було відкладено плани підвищення тарифів для постачальників холодної води в Києві та інших містах України.

Нагадаємо, у цьому році, зокрема у квітні та липні, було заплановано двоетапне підвищення тарифів на водопостачання для споживачів. Перше підвищення мало становити близько 12%, а друге — понад 14%.

Це зростання тарифів мало стосуватися деяких міст України, згідно з проєктами рішень, розробленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після призначення на посаду нового голови, Валерія Тарасюка. Однак ці рішення так і не були остаточно затверджені комісією.

Джерело: 24Канал.

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