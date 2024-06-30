В законопроекті передбачені зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів та посилення штрафів.

Група народних депутатів зареєструвала законопроект №11387, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів з метою забезпечення поваги до суду та прискорення розгляду кримінальних справ судами. Тобто українцям хочуть посилити штрафи за неповагу до суду та неявки в судові засідання.

Згідно зі статтею 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується неповаги до суду, запропоновано збільшити мінімальний штраф з 2,550 грн до 3,400 грн за ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або за порушення порядку під час судового засідання.

За повторний випадок протягом року запропоновано штрафувати на суму до 6,800 грн.

Крім того, в законопроекті передбачені зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, спрямовані на забезпечення поваги до судової системи та прискорення розгляду кримінальних справ судами.

Згідно з пропозиціями до статті 147 Кримінального процесуального кодексу України, запропоновано, щоб розгляд клопотання щодо скасування ухвали про накладення грошового стягнення відбувався не суддею, який ухвалив цю ухвалу, а іншим суддею того ж суду. У випадку відсутності іншого судді у даному суді таке клопотання передається на розгляд до найбільш територіально наближеного суду.

Як зазначають автори, прийняття законопроекту матиме наслідком збільшення доходів державного бюджету за рахунок надходжень від штрафів підвищеного розміру за прояви неповаги до суду (ст. 185-3 КУпАП).

Також перешкоджання явці до суду присяжного, двократного збільшення грошових стягнень, що накладаються на учасників кримінального провадження у випадках невиконання процесуальних обов’язків, а також запровадження в ст. 185-6-1 КУпАП адміністративної відповідальності за невжиття заходів щодо ухвали суду про привід (штраф від 1700 до 3400 грн).

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