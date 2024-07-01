В Україні впроваджено нові правила виплати пенсій та грошової допомоги через Укрпошту, що спростять отримання коштів. Згідно з постановою, визначено нові вимоги для отримання грошей.
Нові правила для виплати пенсій через Укрпошту
Про це повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді. Зміни передбачають можливість виплат та доставки пенсій на основі електронних виплатних списків, що означає відмову від паперових документів.
За інформацією Пенсійного фонду, у травні в Україні налічувалося 10,210 мільйонів пенсіонерів. Ці зміни введені через те, що понад 2,057 мільйона пенсіонерів отримують пенсію через Укрпошту.
Цікаво знати
З наявних даних відомо, що 8,153 мільйона пенсіонерів отримують свої виплати через банківські рахунки, серед яких 4,760 мільйона осіб користуються послугами ПриватБанку, а 2,538 мільйона осіб – Ощадбанку.
Причини можливого припинення пенсійних виплат
Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з тимчасовим припиненням виплат пенсій. Це може статися, якщо вони вчасно не повідомлять Пенсійний фонд про зміни у своєму майновому стані або про зміни у персональних даних.
Зокрема, про такі зміни потрібно повідомити ПФУ протягом 10 днів:
- працевлаштування або звільнення;
- початок або закінчення підприємницької діяльності;
- зміна місця реєстрації;
- припинення дії певного статусу;
- виїзд на постійне місце проживання за кордон;
- зміну або отримання нового паспорта (наприклад, через крадіжку старого);
- зміну прізвища або інших важливих даних на основі документів, як-от свідоцтво про шлюб.
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