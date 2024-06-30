Жителька місцевості та працівниця будинку мистецтв у селі Голоби Ковельського району підозрює директора цієї установи у зловживанні добровільними внесками, які вона та її колеги збирали на підтримку ЗСУ. Про це йдеться в сюжеті 12 Каналу.

Леся Дерев'янчук, технічний працівник з Голобівського будинку мистецтв, розповіла про спосіб збору добровільних внесків у їхньому колективі на потреби ЗСУ. Вона висловила обурення тим, що цей процес відбувається без належної звітності.

За її словами, збір коштів на захисників почався у травні 2023 року за ініціативою селищної ради, і всі працівники долучилися, складаючи внески у міру своїх можливостей. Леся сама працює прибиральницею за мінімальну заробітну плату і має важкохворого чоловіка, але не зважаючи на це, вирішила підтримати ініціативу.

Однак її непокоїть той факт, що збір коштів не організовано так, як вона вважає за потрібне: гроші просто здаються в кабінет директора без відповідної установленої процедури. Леся Дерев’янчук запевняє, що директор Григорій Тарасовський не робив жодних записів. Чому все саме так, вона намагалася з'ясувати, до того ж не один раз.

"Прийшла я з лікарняного і знов запитую. Він мені відповідає: в сільську раду. Нарешті я не витримала і прихожу: я вас ще раз питаюсь, покажіть бумагу, де мої кошти. А він у грубому тоні: «Та йди ти, іди в сільку раду. Я скажу, що ти взагалі не здавала і попробуй мені щось докажи", – зазначає Леся Дерев’янчук.

Конфлікт між техпрацівницею і директором ще більше загострився. Жінка звернулася до селищної ради і після цього в будинку мистецтв провели збори. Те, що працівниця почула там, шокувало її ще більше.

"На цих же самих зборах Наталія Іванівна встає і каже, що дуже мало здають, деякі місяці є такі, що взагалі нуль. На мене ніби відро води вилили. Як це нуль? Якщо навіть я по сто гривень здавала вісім місяців, то як може бути нуль?", – наголошує Леся Дерев’янчук.

Після цього жінка написала заяву в поліцію на дії директора. Бо, каже, де ділися гроші, він їй так і не пояснив.

Журналісти також звернулися по коментар до Григорія Тарасовського. Чоловік запевняє, що грошей не крав. А на запитання, яким чином він збирав добровільні внески і як їх оформлював, відповідає, що все було усно.

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