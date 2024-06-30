На засідання Гощанського районного суду Олександр Короленко не з'явився, але його все ж таки судили.

У Рівненській області суд вирішив позбавити чоловіка водійських прав на період тривалістю 56,5 років. Рішення було прийняте через те, що 29-річний водій вже п'ять разів притягувався до суду за керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.

Попри судові заборони порушник сідав за кермо знову і знову. Подробиці повідомили у постанові Гощанського районного суду.

У постанові зазначено, що поліцейські зупинили Ford Escort, яким керував 29-річний житомирянин Олександр Короленко, 15 квітня у селі Терентіїв Рівненського району.

Під час зупинки водія у чоловіка були видимі ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, які не реагували на світло, виражене тремтіння пальців рук, блідість обличчя. Однак він відмовився від проходження медичного огляду. За встановленими даними правоохоронців, це вже другий раз протягом року, коли він керував автомобілем під впливом наркотиків і попередньо позбавлений водійських прав згідно з рішенням Богунського райсуду Житомирської області.

Загалом, суд встановив, що чоловік поставав перед судом п'ять разів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, і в кожному випадку суд виніс відповідні постанови. Остання з них передбачала заборону керувати транспортним засобом протягом 10 років. Однак порушник ігнорував цю заборону.

На засідання Гощанського районного суду Олександр Короленко не з'явився.

Його визнали винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 126, ч. 3 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння особою, яка позбавлена такого права, вчинене повторно протягом року) й призначив 15 діб адміністративного арешту. Крім того, за сукупністю невідбутих порушень, чоловіка позбавили водійських прав на 56 років 6 місяців і 14 днів.

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