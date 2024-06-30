Військовослужбовець Збройних сил висловив своє обурення щодо того, як держава забезпечує бійців на фронті.

Ветеран, офіцер 100-ї окремої механізованої бригади ТрО Андрій Соломін розповів про ситуацію із забезпеченням усім необхідним на фронті від держави.

У своєму коментарі для Новини.LIVE офіцер Андрій Соломін, який втратив ноги під Авдіївкою, зазначив, що новобранці замість використання виданих армійських бронежилетів, кладуть їх під ліжко і купують більш надійні.

"Прикро, що ми вже 10 років воюємо, а в нас немає ні РПС, ні броніка нормального, ні каски. Навіть турнікет у нас — це інвентарне майно. Тобто, якщо ти його втратиш, а ти його у будь-якому випадку втратиш, чи перетягнеш, то ти потім у п’ятикратному розмірі заплатиш за той турнікет. Це сором", - зазначає Андрій.

Андрій стверджує, що українці змушені воювати фактично за свої кошти і купувати все необхідне самостійно.

"Тобі не виділяють нічого. Ти воюєш просто за свої гроші. Єдине - вони тебе заправляють. А ремонтуєш машину ти також за свої гроші, екіпіровка - також", - додає він.

Раніше Politeka також писала про ситуацію у Львові, коли працівники ТЦК силоміць запхали чоловіка в бус. Це все зафільмували на відео очевидці. В ТЦК ж прокоментували інцидент і зазначили, що чоловік сам провокував їх на конфлікт. Зрештою, відомо, що йому вручили повістку.

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