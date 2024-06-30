Ветеран, офицер 100-й отдельной механизированной бригады ТРО Андрей Соломин рассказал о ситуации с обеспечением всем необходимым на фронте от государства.

В своем комментарии для Новости.LIVE потерявший ноги под Авдеевкой офицер Андрей Соломин отметил, что новобранцы вместо использования выданных армейских бронежилетов, кладут их под кровать и покупают более надежные.

"Досадно, что мы уже 10 лет воюем, а у нас нет ни РПС, ни броника нормального, ни каски. Даже турникет у нас — это инвентарное имущество. То есть, если ты его потеряешь, а ты его в любом случае потеряешь, или перетащишь, ты потом в пятикратном размере заплатишь за тот турникет. Это стыд.

Андрей утверждает, что украинцы вынуждены воевать фактически за свой счет и покупать все необходимое самостоятельно.

"Тебе не выделяют ничего. Ты воюешь просто за свои деньги. Единственное – они тебя заправляют. А ремонтируешь машину ты тоже за свои деньги, экипировка – тоже", - добавляет он.

Ранее Politeka также писала о ситуации во Львове, когда работники ТЦК силой запихали мужчину в бус. Это все сняли на видео очевидцы. В ТЦК прокомментировали инцидент и отметили, что мужчина сам провоцировал их на конфликт. В конце концов известно, что ему вручили повестку.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва