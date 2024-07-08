Питання мобілізації аспірантів залишається незрозумілим для багатьох, особливо щодо тих, які навчаються на контрактній основі. Чи дійсно вони мають відстрочку незалежно від форми навчання та року вступу? На це питання відповів голова Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий у коментарі для "Телеграфу". За його словами, магістри, які продовжують навчання в аспірантурі одразу після закінчення вищої освіти або через певний час, не підлягають мобілізації.

"Вони здають іспити, підтримують рівень знань та вступають до університету. Після цього мають право на відстрочку", — зазначив він. Лісовий підкреслив, що у 2024 році денна форма навчання в аспірантурі буде лише на бюджетній основі з кількістю місць близько 7 000. Контрактна форма буде доступна лише на заочній та вечірній формах. Таким чином, призов аспірантів денної форми цього року неможливий.

"Бюджетна форма навчання у 2024 році збільшена майже вдвічі. Державне замовлення становить 7 000 місць для аспірантів, що дозволяє всім, хто готовий продовжувати дослідницьку та наукову діяльність, мати таку можливість. Це спрямовано на підтримку здібних і талановитих людей", — додав Лісовий.

Незважаючи на зусилля держави зберегти молодь і надати їй якісну освіту, є ті, хто бачить в аспірантурі спосіб ухилитися від мобілізації. Міністерство прагне забезпечити, щоб люди під час війни здобували освіту.

"Ми дуже переживали, що корупційні схеми витіснять із університетів тих, хто дійсно хоче навчатися. Це питання потребувало вирішення. Наша головна задача зараз — надати здібній молоді можливість навчатися та розширити для неї освітні можливості. Саме тому цього року така велика кількість бюджетних місць на аспірантурі", — додав міністр. Лісовий наголосив, що студенти, які вступають на бакалаврат, магістратуру чи докторантуру, не підлягають мобілізації, незалежно від послідовності вступу чи року.

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