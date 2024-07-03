Ехінацея це елегантна красуня з великими квітами, відомими своїми лікувальними властивостями - як правильно її вирощувати з насіння розповів і показав досвідчений господар.

Ехінацея це відома лікарська рослина, використовується в одиночних і групових посадках.

Вирощувати ехінацею з насіння дуже легко, переконаний пан Валерій – досвідчений садівник, городник і автор блогу «Valerii dacha».

Вирощування ехінацеї з насіння починається з посіву.

«Посів насіння проводили у березні. Сіяли в плошки, наповнені рихлим ґрунтом. Глибина розміщення насіння 0,5-1 см. Через кілька днів, за температури 22-25°C, отримали дружні сходи», - розповів пан Валерій про вирощування ехінацеї.

Після появи сходів температуру одразу знизили до 20°C. Полив розсади проводиться постійно, не допускаючи пересихання грунту.

Як вирощувати ехінацею.

Коли розсада ехінацеї підростає, її перепикирували в окремі горщики для дорощування.

«Коли рослини зміцніли і на вулиці потеплішало, ми висадили їх на клумбу», - розповів садівник.

Також садівник нагадавв про цілющі властивості ехінацеї. Вона зміцнює імунітет, має протизапальні властивості, допомагає в боротьбі з бактеріальними інфекціями.

Зазначимо, що під час вирощування ехінацею слід оберігати від хвороб і шкідників. У спекотне літо з частими дощами і коливаннями температури, а також від занадто рясних азотних підживлень ехінацея може захворіти борошнистою росою.

Як вирощувати ехінацею.

Також ехінацею можуть вразити вірксні хвороби. У такому випадку хворі квіти необхідно видалити з ділянки і спалити, а місце, де вони росли, дезінфікувати міцним розчином марганцівки.

Крім того ехінацеї шкодять клопи, слимаки і слинява пінниця.

Збирають насіння ехінацеї в кінці сезону, коли вони дозріють на кущах. Збір насіння ехінацеї здійснюється поступово.

Останні новини України:

Чому не цвіте гортензія: садівники назвали помилки у вирощуванні.

Як виростити розкішну гортензію: садівниця дала головну пораду.

Як виростити пишну петунію: садівниця поділиася секретами.