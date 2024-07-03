Ехінацея це відома лікарська рослина, використовується в одиночних і групових посадках.
Вирощувати ехінацею з насіння дуже легко, переконаний пан Валерій – досвідчений садівник, городник і автор блогу «Valerii dacha».
Вирощування ехінацеї з насіння починається з посіву.
«Посів насіння проводили у березні. Сіяли в плошки, наповнені рихлим ґрунтом. Глибина розміщення насіння 0,5-1 см. Через кілька днів, за температури 22-25°C, отримали дружні сходи», - розповів пан Валерій про вирощування ехінацеї.
Після появи сходів температуру одразу знизили до 20°C. Полив розсади проводиться постійно, не допускаючи пересихання грунту.
Як вирощувати ехінацею.
Коли розсада ехінацеї підростає, її перепикирували в окремі горщики для дорощування.
«Коли рослини зміцніли і на вулиці потеплішало, ми висадили їх на клумбу», - розповів садівник.
Також садівник нагадавв про цілющі властивості ехінацеї. Вона зміцнює імунітет, має протизапальні властивості, допомагає в боротьбі з бактеріальними інфекціями.
Зазначимо, що під час вирощування ехінацею слід оберігати від хвороб і шкідників. У спекотне літо з частими дощами і коливаннями температури, а також від занадто рясних азотних підживлень ехінацея може захворіти борошнистою росою.
Як вирощувати ехінацею.
Також ехінацею можуть вразити вірксні хвороби. У такому випадку хворі квіти необхідно видалити з ділянки і спалити, а місце, де вони росли, дезінфікувати міцним розчином марганцівки.
Крім того ехінацеї шкодять клопи, слимаки і слинява пінниця.
Збирають насіння ехінацеї в кінці сезону, коли вони дозріють на кущах. Збір насіння ехінацеї здійснюється поступово.
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