Слідчий суддя Київського районного суду Одеси ухвалив рішення про арешт мобільного телефону виконувача обов'язків директора комунального підприємства "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство".

Згідно з ухвалою суду, суддя задовольнив клопотання прокурора.

Мобільний телефон був вилучений як речовий доказ у справі щодо розподілення генераторів, отриманих у вигляді гуманітарної допомоги ресторану та автомийці.

Прокурори наполягають, що телефон може містити листування, яке стосується незаконного розподілення генераторів, зокрема їх передачі автомийці "CARat" та іншим об'єктам (всього приблизно 15 одиниць).

Прокурор не з’явився на судове засідання, хоча був повідомлений належним чином, і подав заяву про розгляд клопотання без його присутності.

Власник майна також не прийшов на судове засідання, попри те, що був належним чином повідомлений про його розгляд.

Як свідчать матеріали кримінального провадження, слідчі наполягають, що посадові особи КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" вступили в злочинну змову з посадовими особами Одеської міської ради. У період з 2022 по 2023 рік вони, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення електрогенераторів, які перебували в їхньому віданні, під час воєнного стану.

Встановлено, що згідно з рішенням Одеського оперативного штабу, який координує діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час воєнного стану, отримувачем генераторів електричного струму, включаючи ті, які були надані як гуманітарна допомога, було визначено КП. Вони розподілили 12 електрогенераторів медичним закладам Одеси.

Однак слідчі встановили, що генератори, які перебували на балансі КП, були передані без належної документації та не за призначенням до ресторанів та приватних осіб:

Генератор "FG WILSON Р65-5" (65 кВт) був переданий ресторану "Vinobroteria";

Бензиновий генератор "Paramac РX8000" (5,4 кВт) – автомийці "CARat".

Раніше Одеський муніципалітет відреагував на повідомлення про виявлення фактів незаконного розподілу генераторів, які міська рада отримала від партнерів як гуманітарну допомогу, особам, близьким до мера Одеси Геннадія Труханова.

Це розслідування почалося після того, як журналістка Ірина Гриб повідомила, що генератори, зокрема, були виявлені в ресторані "Vinobroteria", який належить Ользі Гриценко, яка, за чутками, є подругою мера Одеси Геннадія Труханова. Також один генератор було знайдено за місцем проживання заступника директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Віталія Цуренка, мера Одеси та на автомийці "CARat".

Ірина Гриб також повідомила, що слідство загалом вилучило 15 генераторів, ще 29 зберігаються в КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" та не використовуються. За її інформацією, отриманою від джерел у міськраді, в мерії наразі готуються документи, які оформлюють ресторан та автомийку, де були знайдені генератори, як Пункти незламності.