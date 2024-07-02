Національний банк України планує вивести з обігу гривневі купюри, випущені до 2003 року, з метою оптимізації номінального ряду. Точна дата цього кроку поки що не визначена. Громадяни зможуть обміняти ці купюри до завершення воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Про це повідомили в самому Нацбанку.

У Національному банку України оголосили про виведення з обігу купюр різних номіналів, включаючи 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень. Ці купюри вже деякий час не приймаються під час готівкових розрахунків за товари та послуги, зазначено у повідомленні.

Національний банк України пояснив, що вилучення грошей із готівкового обігу є частиною оптимізації номінального ряду банкнот та монет гривні. Це заходи спрямовані на підвищення захисту та якості грошей, а також на поліпшення комфорту та зручності готівкових розрахунків. Обмін банкнот гривні старих зразків до 2003 року здійснюється безкоштовно та без обмежень, і доступний для всіх номіналів, що перебувають у обігу.

Для здійснення обміну старих банкнот гривні до 2003 року слід звертатися до Національного банку України за адресами:

у Києві на Контрактовій площі, 2-А; у Дніпрі на вулиці Воскресенській, 13; у Львові на вулиці Коперника, 4; в Одесі на вулиці Рішельєвській, 8; у Харкові на Театральній площі, 1; у Хмельницькому на вулиці Володимирській, 91.

Також можна здійснити обмін в уповноважених банках, таких як Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Для отримання актуальної інформації про місця здійснення обміну рекомендується відвідати офіційні сайти цих банків.

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