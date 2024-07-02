Як повідомили у ПФУ, українські пенсіонери можуть втратити п’яту частину своїх виплат - це станеться у єдиному випадку.

Українцям продовжують нараховувати пенсії. Також українські пенсіонери можуть отримувати надбавки до пенсій за віком. Варто зазначити, що пенсійний фонд має право зменшити пенсійні виплати на 20%. У яких випадках це відбувається. Про це українцям нагадали у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Пенсіонери можуть втратити п’яту частину своїх виплат. Це станеться у тому випадку, якщо при працевлаштуванні не повідомити Пенсійного фонду про цей факт.

Деякі українці вважають за краще продовжувати працювати після виходу на пенсію. Однак це вимагає обов'язкового повідомлення органу Пенсійного фонду, оскільки працевлаштування впливає на розмір пенсії. Це повідомлення слід подати протягом десяти днів з моменту працевлаштування. Також важливо повідомляти Пенсійний фонд про початок підприємницької діяльності, а також про звільнення чи припинення підприємницької діяльності.

Якщо пенсіонер не повідомить Пенсійний фонд про своє працевлаштування, йому може загрожувати штраф у розмірі до 20% від пенсійних виплат. Цю суму необхідно буде сплатити добровільно, інакше її можуть стягнути через судовий процес.

Щоб повідомити про працевлаштування, потрібно особисто звернутися до органу Пенсійного фонду України або зробити це в онлайн-режимі через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія".

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