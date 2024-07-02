Згідно з опублікованою на сайті Ради інформацією, у квітні компенсації за оренду житла або готельний номер було виплачено на мільйони.

У квітні-травні депутати Верховної Ради отримали компенсацію з державного бюджету у розмірі 4,6 мільйонів гривень за оренду житла. Про це свідчать дані на сайті парламенту. Українців вразили суми, про що вони почали активно писати в мережах.

Згідно з опублікованою на сайті Ради інформацією, у квітні компенсації за оренду житла або готельний номер було виплачено депутатам на загальну суму 2 340 350 гривень. Середній розмір компенсації, що нараховувалася депутатам за місяць, становив 20 150 гривень.

У березні основна частина депутатів отримала компенсацію за проживання у орендованому житлі. Найвищу суму виплати, 59 150 гривень кожен, за проживання у період з січня по березень, отримали депутати від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко та Андрій Богданець.

У травні здійснено виплату компенсації 108 депутатам за оренду житла або оренду готельного номера, загальна сума видатків, компенсованих парламентаріям за оренду житла, становила 2 289 350 гривень. Найбільшу суму виплати отримала депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Яцик – 78 650 гривень (за проживання у січні-квітні).

Українці в коментарях обурювались таким сумам. Багато з них нагадали, як нардепи піднімають українцям тарифи, а самі живіть і ні в чому собі не відмовляють. Частина користувачів мережі радила нардепам віддати кошти військовим.

"Коли ви понажераєтесь?", "Люди ледь кінці з кінцями зводять,ще й донатятть на ЗСУ, а вони ніяк не понажираються, живуть за рахунок держави, а народу тарифи підіймають", "Краще віддайте гроші військовим", "Про ЗСУ краще б думали, а не про своє пузо", "А для арміїї у них грошей немає, от виродки сорому нема".

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