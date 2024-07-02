Український уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 рік, нові цифри ухвалили після консультацій з представниками МВФ.

Кабмін у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Також було закладено курс валют, який буде більшим, ніж в поточному році. Судячи з показників життя українців стане ще важчим. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

По закону, декларацію мали подати у Раду ще місяць тому, але перенесли через консультації з донорами (тому і схвалили в день засідання МВФ).

Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум підвищувати не будуть найближчі три роки. Мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8000 гривень і це притому, що ціни на тарифи, послуги та продукти продовжують зростати.

Також Кабмін закладає зростання долара до 45 грн наступного року: схвалено бюджетну декларацію на 2025-2027 рік. Зокрема закладається такий курс:

2025: 45 грн/дол.

2026: 46,5 грн/дол.

2027: 46,4 грн/дол.

Дефіцит бюджету також спрогнозували на три роки вперед:

2025: 18,2%

2026: 10,3%

2027: 6,7%

По податкам для українців записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025-2027 роки в обсязі близько +340 млрд. гривень щороку. Тобто кожен рік плюс 340.

Крім цього в Кабміні хочуть відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.

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