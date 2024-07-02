"Мадяр" вважає, що якісно покращити проблему недостачі особового складу у війську, заганяючи туди силоміць, навряд чи вдасться.

В Україні потрібно повнястю змінювати систему та підхід до мобілізації, адже зараз вона провальна. Про це сказав командир 28-ї Окремої механізованої бригади Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв’ю "Армія TV".

Він зазначив, Україні необхідно мати ефективну мобілізаційну систему, яка забезпечує майбутнім рекрутам отримання професійної підготовки і їхнє призначення до підрозділу спеціального призначення, де вони зможуть застосовувати отримані навички на тому обладнанні, на якому навчалися.

"Мадяр" висловив думку, що ефективна мобілізація дозволяє "мобілізувати" всіх тих, хто протягом 2,5 років не встиг вступити до складу Збройних сил.

"Їх сумління мучить чи обставини - бігаючі ТЦКашники з повістками, чи неможливість виїзду за кордон, чи досягнення віку призовного та змушує покрутити головою і вивчити питання і спробувати знайти собі застосування у війську по рівню власних знань і компетенції. А не, як зараз під совок загрібають всіх у навчальні центри, а потім закриття ними дір нестачі особового складу у підрозділах", - наголосив "Мадяр".

Він пояснив, що компетентна мобілізація гарантує майбутньому рекруту використання його у військовій службі відповідно до його фахової підготовки після проходження базової військової підготовки. Також зазначено, що рекрут буде залучений до підрозділу спеціального призначення, де він зможе застосовувати знання, отримані під час навчання.

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