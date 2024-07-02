Під час обшуків на місцях роботи, проживання та у транспортних засобах зловмисників було виявлено великі суми готівки, які ймовірно були отримані шляхом корупції.

Служба безпеки України розкрила випадки корупції, пов'язані з колишнім керівником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. За сприяння високопосадовців Міністерства юстиції було припинено корупційну схему в цьому управлінні, яке здійснює керівництво державною правовою політикою у семи областях на заході України.

Про це повідомили у СБУ.

У результаті розслідування, служба безпеки України виявила, що колишній керівник міжобласної структури Міністерства юстиції організував корупційну схему, яка передбачала отримання хабарів за незаконне закриття виконавчих проваджень проти боржників.

Всі учасники цієї схеми, зокрема керівник та його підлеглі, були звільнені з посад. На час виявлення злочину співробітниками СБУ, він займав посаду очільника установи. Посадовці управління Міністерства юстиції надавали неправомірні вигоди боржникам, щоб закрити виконавчі провадження без сплати встановлених судом платежів.

У процесі розслідування було встановлено, що організатор корупційної схеми залучив мешканця Івано-Франківська як посередника для передачі коштів. Після цього фігуранти розподіляли отримані хабарі між собою, закриваючи виконавчі провадження під виглядом повного погашення боргу.

Під час обшуків на місцях роботи, проживання та у транспортних засобах зловмисників було виявлено великі суми готівки, які ймовірно були отримані шляхом злочинних дій, матеріали виконавчих проваджень, в яких учасники були залучені до оборудки, а також мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Наразі ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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