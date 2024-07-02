Із липня 2024 року в Україні запроваджують низку змін - закінчується термін оновленнях військово-облікових даних, запрацюють нові тарифи на електроенергію, перерахують пенсії та не все.

В липні на українців чекає низка змін — від пенсій для українців до допомоги біженцям. Стало выдомо, які зміни чекають на українців у липні, названо всі нововведення.

Пенсія. У липні деякі українські пенсіонери можуть втратити право на виплати через пропущене обов'язкове проходження ідентифікації. Цю інформацію надали в Пенсійному фонді України.

Особливу увагу звернули на пенсіонерів-переселенців, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Вони зобов'язані успішно пройти ідентифікацію для підтвердження свого права на отримання пенсійних виплат. Цей захід є необхідним для забезпечення впевненості Пенсійного фонду в тому, що кошти доставляються лише законним отримувачам.

Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, його пенсійні виплати були припинені. Однак їх можна відновити, пройшовши необхідну процедуру ідентифікації.

Мобілізація. До 16 липня усі військовозобов’язані чоловіки та жінки повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити у територіальному центрі комплексування та соціальної підтримки, в електронному кабінеті застосунку Резерв+ або в ЦНАПі. Винятки стосуються лише тих, хто визнаний непридатним і виключений із обліку, а також тих, хто вже оновив дані і має відповідний військово-обліковий документ.

Виплати для ВПО. У липні будуть продовжуватися виплати допомоги ВПО, яким допомога призначена автоматично, або тим, хто подав заявку на продовження виплат.

З початку березня 2024 року допомогу автоматично продовжили на ще 6 місяців для тих ВПО, які отримували її минулоріч або раніше. Це рішення ухвалили з урахуванням різних категорій, першочерговою була перепризначена для осіб, які не можуть працювати, доглядають за дітьми, важко хворими, особами з інвалідністю, мають низькі або відсутні доходи.

Деякі ВПО отримали допомогу автоматично, а інші мали подати заяви до соціальних служб або ЦНАПів для продовження виплат.

Тариф на світло. Із 1 червня уряд підвищив тарифи на електроенергію, і вже у липні українці отримають нові платіжки. Зокрема, єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт-год., що майже вдвічі більше, ніж до подорожчання.

Більше української мови. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Уповноваженого із захисту державної мови, починаючи з 16 липня, всі друковані медіа в Україні, включаючи місцеві видання, будуть зобов'язані мати версії своїх матеріалів у державній мові.

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