При цьому заявники на грошову допомогу не мали отримувати її від інших організацій.

Стартувала реєстрація на отримання 10 800 гривень українцями. Міжнародна організація оголосила про початок реєстрації на отримання нової грошової допомоги. Стало відомо, куди звертатись за грошовою допомогою.

Так, благодійний фонд "Право на захист" оголосив про відкриття реєстрації для мешканців Запоріжжя, які бажають отримати нову грошову допомогу. Виплати здійснюються за підтримки УВБК ООН.

Отримати фінансову допомогу у розмірі 3600 гривень на місяць протягом трьох місяців (загалом 10 800 гривень) можуть:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали в іншу місцевість України протягом останніх шести місяців;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після примусового переміщення через воєнні події з 24 лютого 2022 року.

При цьому апліканти на фінансову допомогу не повинні були отримувати її від інших організацій, доход сім'ї повинен бути менше 5400 гривень на місяць на кожну особу, а також необхідно потрапляти хоча б під одну з наступних категорій вразливості:

сім'я, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір) з однією або більше дітьми віком до 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старше);

сім'я, яку очолює один або кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми віком до 18 років;

сім'я з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Для реєстрації на отримання допомоги потрібно:

заповнити реєстраційну форму за посиланням;

зареєструватися за номером телефону: 38 063-182-68-96 (з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00).

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям пропонується два види грошової допомоги.

Як писала Politeka, безробітні українці отримають по 500 доларів.

Також Politeka повідомляла, деяким українцям виплатять відчутну грошову допомогу.