Частина українців на пенсії отримують у середньому понад 100 тис. грн на місяць, але така пенсія не снилась багатьом українцям.

Деяким українцям платять пенсію у розмірі 240 тисяч гривень. А частина українців на пенсії отримують у середньому понад 100 тисяч гривень на місяць. Українцям назвали особливу категорію, яка може отримати високу пенсії, яка іншим і не снилась.

Так, судді Верховного Суду отримують пенсію понад 200 тисяч гривень на місяць. На початку минулого року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду в Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко. Новина про її звільнення була опублікована на сайті Верховного Суду в лютому 2023 року.

Згідно з її декларацією за 2023 рік, вона вказала:

2 675 423 гривні заробітної плати – в середньому 222 951 гривню на місяць.

2 599 606 гривень пенсії – в середньому 216 633 гривні на місяць.

Колишній голова Верховного Суду Ярослав Романюк за минулий рік задекларував пенсію в розмірі 2 937 000 гривень, що становить приблизно 244 752 гривні на місяць. Високі пенсії колишніх суддів Верховного Суду пояснюються тим, що їхні колеги, які продовжують працювати, отримують значно вищі зарплати порівняно із суддями нижчих інстанцій.

Значно менші заробітки мають судді спеціалізованих судів. Наприклад, голова Господарського суду Тернопільської області Сергій Стопник, який пішов у відставку 15 березня 2023 року, за 9,5 місяця отримав пенсію в розмірі 100 356 гривень.

Суддя у відставці та колишній голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко вийшов на пенсію у 41 рік. Зараз йому 46 років, і він щомісячно отримує пенсію в розмірі 81 000 гривень. Це значно менше за середню пенсію судді, оскільки до свого 40-річчя Овсієнко не встиг заробити достатньо суддівського стажу для отримання дійсно високої пенсії.

Джерело: OBOZ.UA.

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