Акциз планують запровадити протягом найближчих трьох років, а це імовірно призведе до збільшення роздрібної вартості популярних товарів.

В Україні планують запровадити акцизний податок на підсолоджені напої протягом найближчих трьох років. Це, ймовірно, призведе до підвищення роздрібних цін на багато популярних газованих і сокових напоїв.

Відповідний акциз вже включено у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, опубліковану на сайті Кабінету Міністрів. Цей податок на підсолоджені напої є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року.

Ідея запровадження податку на солодкі напої не нова. Ще минулого року у Верховній Раді було зареєстровано два законопроєкти:

№9032-1 – передбачає зміни до Податкового кодексу, які запроваджують ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру й інших підсолоджувачів, ароматичних речовин у розмірі 0,1 євро (близько 4 грн) на один літр напою;

№9033-1 – визначає, що отримані від сплати податку кошти будуть спрямовані на реалізацію програм з запобігання неінфекційним захворюванням та їх лікування, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах.

Міністерство охорони здоров'я підтримує введення акцизу на солодкі напої, оскільки постійне вживання таких напоїв сприяє розвитку діабету, появі надмірної ваги та ожиріння. У літрі газованого напою часто міститься більше добової норми цукру.

Бюджетна декларація також передбачає інші податкові ініціативи, зокрема:

скасування пільг з податку на прибуток підприємств;

поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до європейського рівня;

приведення податкових пільг та знижених ставок податку на додану вартість у відповідність до вимог директив ЄС.

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