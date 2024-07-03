Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр, висловив своє невдоволення щодо того, що представники ТЦК та СП разом з політичною владою уникають проведення мобілізаційних заходів у певних місцях. Він не розуміє, чому, на відміну від спальних районів, елітні локації міст залишаються у спокої. Військовий висловив обурення цією ситуацією у Telegram.
Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр, звернувся до влади та військкомів з п'ятьма запитаннями, висловивши своє невдоволення тим, що мобілізаційні заходи не проводяться у певних місцях. Він запитав, чому ці заходи не здійснюються:
- у вечірній час у ресторанах і закладах відпочинку;
- у так званих "офісах" і бізнес-центрах;
- за базами даних ОЗГ, які є у правоохоронних органів;
- у спортивних залах під час тренувань;
- у "Новопечерських Липках" та інших елітних районах міст.
За його переконанням, вирішення цих питань значно підвищить бойовий потенціал українських військових на фронті. Він вважає, що успішна мобілізація в елітних районах міст України сприятиме зниженню соціальної напруги у суспільстві.
"Збільшення цих поживних речовин вимагає розширення по всій значущості для ТЦК, тоді як застосування протипухлинної терапії щодо фізичного опору, а також вищевказані «категорії» точно враховують його", - з гумором додав військовий.
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