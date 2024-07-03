Кошти були привласнені, і для приховування цього факту була укладена додаткова угода про неможливість виконання постачання в обумовлені строки.

В Україні була направлена до суду справа щодо колишнього керівника Харківського авіазаводу, якого звинувачують у заволодінні понад 36 мільйонами гривень коштів підприємства через фіктивні агентські послуги та контракти. Цей посадовець переховується на території рф або тимчасово окупованій території України, тому розслідування ведеться заочно.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Досудове розслідування встановило, що з травня 2013 року по січень 2015 року колишній керівник Харківського авіазаводу зловживав своїм службовим становищем, переводячи кошти підприємства на рахунок комерційної компанії з іноземною реєстрацією на суму 553,24 тис. євро та понад 1,93 мільйона доларів.

Ця компанія, яка перебувала під контролем знайомого посадовця з Німеччини, висувала претензії на надання агентських послуг з продажу військового обладнання за кордон. Однак розслідування показало, що жодних послуг фактично не надавалося, що спричинило збитки у розмірі майже 30 мільйонів гривень українському підприємству.

У вересні 2014 року колишній посадовець уклав змову зі своїм знайомим з метою заволодіння коштами державного підприємства. Він підписав контракт з іноземною компанією, яка перебувала під його контролем, на постачання двох авіаційних систем заводу та організував переведення передоплати у сумі 472 тис. доларів.

Отримані кошти були привласнені, і для приховування цього факту була укладена додаткова угода про неможливість виконання постачання в обумовлені строки. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) разом із Службою безпеки України (СБУ) у Харківській області повідомили колишньому посадовцю про підозру за цим епізодом 23 березня 2023 року.

Дії колишнього керівника авіазаводу кваліфікуються за ознаками злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення). Оскільки особа переховується від слідства на території рф чи тимчасово окупованій території України, щодо неї було проведено спеціальне досудове розслідування.

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