Національний банк України пояснив, що нові 10-гривневі монети будуть надходити до банків та СІТ-компаній для подальшої видачі клієнтам.

В Україні була введена в обіг нова монета номіналом 10 гривень, яка присвячена медичним силам Збройних сил України. Цю інформацію оприлюднили в Національному банку, де наголосили на таких моментах: монету повинні приймати у всіх торгових точках та фінансових установах також вона є обов'язковою для зарахування на рахунки.

Національний банк України пояснив, що нові 10-гривневі монети будуть надходити до банків та СІТ-компаній для подальшої видачі клієнтам. У загальному, планується введення майже 10 мільйонів таких обігових пам'ятних монет.

Частина тиражу обігових пам'ятних монет "Медичні сили Збройних Сил України" буде сформована у спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 монет і буде упакований в сувенірний папір з зображенням емблеми Командування Медичних сил ЗСУ та елементами піксельного камуфляжу. Тираж таких роликів складатиме 20 тисяч штук.

Крім того, з 2 липня розпочнеться реалізація монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. А також банках-дистриб'юторах: Укргазбанк; Таскомбанк; ПриватБанк; Ощадбанк; ПУМБ.

Аверс монети ідентичний оборотній монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. У центрі монети в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети навколо кола розміщені такі написи: "професіоналізм та милосердя" і "Медичні сили Збройних Сил України".

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