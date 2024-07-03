Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного чоловіка, який ошукав військового ЗСУ. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

У листопаді 2022 року 25-річний житель міста Лозова зустрівся випадково зі своїм знайомим, який є військовослужбовцем ЗСУ. Під час розмови військовий зазначив, що є потреба в квадрокоптері для виконання військових завдань.

Чоловік вирішив скористатися цією можливістю і сказав, що активно займається волонтерською діяльністю і може допомогти з цим питанням. Після цього вони спілкувалися через месенджер, і псевдоволонтер у листуванні повідомив, що має доступ до коптера. Щоб його отримати, потрібно було переказати передоплату в розмірі 30 тисяч гривень.

Військовослужбовець, довіряючи знайомому, перерахував йому гроші на банківську картку, після чого той перестав виходити на зв’язок, привласнивши вказану суму.

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного чоловіка за шахрайство.

Нагадаємо про схожу ситуацію, що трапилась у Києві. Там буде розглядатися справа щодо шахрайства, пов'язаного з збором коштів на допомогу Збройним Силам України. Звинувачений киянин обіцяв придбати для армії дрони, тепловізори та автомобілі, але не виконав своїх зобов'язань.

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