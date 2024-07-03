Інвестиції на відбудову країни, зростання цін на товари (виготовлені в Україні) з одночасним скороченням населення покращило позиції України в рейтингу.

Україна вперше увійшла до списку країн із доходами вище середнього за версією Світового банку. Раніше Україна відносилась до категорії країн з доходом нижче середнього. Тепер доходи України оцінені банком у $5070 на душу населення. Українці в мережі активно обговорюють цю новину та висміюють такі дані.

Підвищення рейтингу України стало наслідком відновлення економічного зростання у 2023 році, коли реальний ВВП зрос на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році, поряд із зменшенням чисельності населення на понад 15% з початку вторгнення росії.

Ці фактори були додатково підсилені зростанням цін на товари та послуги внутрішнього виробництва, що призвело до значного збільшення номінального ВНП на душу населення на 18,5%, повідомляє СБ. У той час коли економіка України значно ослабла через вторгнення Росії, реальний зростання у 2023 році було зумовлене активністю у будівництві (24,6%), що відображає значне зростання інвестиційних витрат (52,9%), які підтримали зусилля України у відновленні після руйнувань.

Українці в мережі з недовірою віднеслись до таких даних. Одна частина не розуміла, як можуть бути такі показники, коли українці економлять на всьому. Інші почали відверто глузувати над цією новиною.

"Брехня, який середній рівень?", "Вірю, я повірив", "Середня температура по палаті", "А в іншій статті 50% українців за межею бідності... Дохід вищий за середній, тут смішно було", "Боже, хто це придумав?", "Багатий їсть м'ясо, а бідний капусту. Але в середньому всі їдять голубці", "В країні більше 50% населення за межею бідності, через місяць залякують дефолтом - зато вперше увійшли до списку країн із доходами вище середнього... Я так розумію зарплати брали до уваги депутатів і їх робітників".

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